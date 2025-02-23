На выплаты жителям курского приграничья направят 44 млрд рублей

Правительство выделит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где были введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — уточнили в кабмине.

Средства из резервного фонда Правительства направят в регион в виде межбюджетного трансферта.

Поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли свое имущество, президент России Владимир Путин. Глава государства также распорядился сформировать программу восстановления Курской области. Он отметил, что правительству России следует заранее разработать меры поддержки.