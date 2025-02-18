Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли свое имущество. Средства будут поступать до момента полного освобождения региона от украинских боевиков.

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — сказал глава государства на совещании с кабмином.

Это позволит тем, кто собирается обустраивать свое новое жилье, заняться ремонтом и приобрести дополнительные вещи.

Это необычная мера, отметил президент, подобного раньше не делали. Однако необходимо помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Ранее Путин поручил назначить единое пособие на ребенка даже в тех случаях, когда доход семьи немного превышает установленный прожиточный минимум. Также он поручил разработать предложения по уменьшению периода, за который рассчитывается доход для определения права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка.