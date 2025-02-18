Путин отдал жесткое поручение по Курской области

Курские власти начнут формировать программу восстановления районов региона, пострадавших в результате боевых действий с ВСУ. Поручение отдал глава России Владимир Путин на совещании с правительством страны, трансляцию мероприятия вели на Rutube .

Президент указал, что программу восстановления следует разработать уже к моменту полного изгнания украинских войск из отдельных районов Курского региона. Основные параметры такой программы Владимир Путин потребовал подготовить в ближайшее время.

Кроме того, добавил глава государства, правительству России также следует заранее разработать меры поддержки по восстановлению пострадавших в ходе боевых действий социальных структур Курской области. Власти окажут помощь и предпринимателям, чьи компании получили ущерб от атаки ВСУ.

Жителям Курского региона, которые лишились имущества в результате украинского вторжения в область, будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей. Такое поручение на том же совещании отдал Путин. Мера будет действовать до полного освобождения Курской области от формирований вооруженных сил Украины.

Сумму в 65 тысяч рублей курянам выплатят дополнительно к тому, что люди получают от российских властей уже сейчас. Выплата коснется более 112 тысяч человек.