На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно на сайте МВД .

Для поиска нужно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения человека, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что реестр будет в свободном доступе. Попавшие в него мигранты не смогут жениться, покупать недвижимость, получать водительские права, открывать счета в банках и изменять место пребывания без разрешения МВД. За нарушение этих запретов их будут депортировать.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 2024 год число обращений в правоохранительные органы из-за правонарушений мигрантов резко возросло. Он добавил, что приезжие отмечаются «все более дерзкими проявлениями экстремизма».