Бастрыкин заявил о дерзких проявлениях экстремизма среди мигрантов

За 2024 год значительно возросло количество обращений в Следственный комитет из-за правонарушений со стороны мигрантов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии, подводя итоги прошлого года и ставя задачи на новый.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — заявил председатель СК.

По его словам, в суд в 2024 году передали на 18% больше уголовных дел о преступлениях, совершенных приезжими. При этом нарушающие закон мигранты зачастую находятся в России незаконно, а их передвижения никем не контролируются. Бастрыкин призвал поставить миграционную сферу под жесткий государственный контроль.

На заседании в качестве почетных гостей присутствовали главы других ведомств — директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев.

С 5 февраля в России вступили в силу новые ограничения для нелегальных мигрантов. Теперь для них будет действовать режим высылки, им запрещены многие действия, а полицейские смогут сами принимать решение о выдворении.