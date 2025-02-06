В ГД разъяснили, как будет работать реестр контролируемых мигрантов

Володин: реестр контролируемых мигрантов будет в свободном доступе

Иностранных граждан, в отношении которых введен режим высылки, начнут вносить в специальный реестр — перечень контролируемых лиц. Его разместят на официальном сайте МВД в свободном доступе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что в стране проживают порядка 670 тысяч нелегальных мигрантов.

Внесенные в перечень контролируемых лиц нелегалы не смогут открывать в России банковские счета и переводить деньги, покупать недвижимость, получать водительские права, заключать брак и изменять место жительства или пребывания без разрешения МВД.

«В случае нарушения контролируемым лицом установленных ограничений и запретов будет принято решение о его депортации. Сама процедура высылки упрощена», — подчеркнул Володин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал выдворять из России мигрантов с наркозависмостью. По его мнению, таким людям нельзя давать возможность легализоваться в стране.