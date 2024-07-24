Дорожники закончили капремонт 70-километрового участка трассы в Херсонской области

Об открытии участка протяженностью 71 километр главе государства доложил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Там же присутствовали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«У нас сформирована хорошая альтернатива Керченскому мосту — маршрут, который проходит через новые субъекты вдоль Азовского побережья. Мы сделали второй сухопутный альтернативный маршрут в Крым», — уточнил Петушенко.

Строители выполнили работы на два месяца раньше срока. Всего участок трассы, который в некоторых местах разбили до состояния грунтовки, ушло пять месяцев.

В новых регионах страны отремонтировали более трех тысяч километров дорог, рассказал Владимир Путин. По его словам, в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях возвели 62 многоквартирных дома.