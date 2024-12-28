На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских лайнеров

На производственных предприятиях, входящих в ОАК, скопились примерно 40 гражданских самолетов. Об этом сообщили «Ведомости» .

Долгая сборка связана с тем, что специалисты ждут поставок импортозамещенных элементов для самолетов, пояснил источник газеты.

По его словам, 20 недособранных бортов SJ-100 сейчас стоят в ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре и еще 20 лайнеров находятся в Иркутском авиазаводе.

Лайнеры решили «накопить», чтобы ускорить производство после сертификации импортозамещенных версий. Сейчас на предприятиях пытаются заместить около 80 систем, каждая из которых проходит отдельный процесс производства и получения сертификата, добавил собеседник «Ведомостей».

Сборку самолетов, их разработку и создание запчастей, по его данным, проведут одновременно с сертификационными полетами. Это позволит быстрее вывести продукцию на рынок.

Ранее стало известно, что «Росатом» вместе с «Аэрофлотом» запустит производство запчастей для самолетов Airbus и Boeing в России. Решение об этом приняли еще в 2023 году из-за ввода антироссийский санкций со стороны Запада.