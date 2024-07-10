Производство деталей для самолетов Airbus и Boeing запустят в России

«Росатом» вместе с «Аэрофлотом» запустят в России производство деталей для самолетов Airbus и Boeing. Об этом написали «Известия» .

Решение о запуске производства было принято еще в 2023 году в связи с введением санкций, затрагивающих поставки запчастей в страну. Во время Восточного экономического форума компании подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области разработки, производства и обслуживания авиационной техники, сообщил Infox.ru.

В ближайшем будущем «Росатом» планирует подать заявку на получение сертификата ФАП-21G для выполнения изделий для авиации.