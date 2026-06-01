Правительство урегулировало допуск иностранных судов для работы в водах России

Допуск иностранных судов в воды России для работ передали ФСБ и Минобороны

Суда под иностранными флагами смогут работать во внутренних водах России с разрешения ФСБ и Министерства обороны. Об этом говорится в постановлении правительства , опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

В список разрешенной деятельности для иностранных судов включили каботажные перевозки, спасательные операции, подъем затонувших объектов, подводные работы, исследование морского дна и добычу ресурсов.

Суда под иностранными флагами привлекут только в том случае, если России не хватит кораблей собственного флота.

«В случае отсутствия в составе судов, зарегистрированных в одном из реестров судов Российской Федерации, флота, необходимого для осуществления указанной деятельности», — указали в документе.

В середине февраля в порту Усть-Луга судно под иностранным флагом врезалось в стену причала и снесло портовый кран. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, экипаж допустил ошибку при расчете траектории движения и не учел сложную ледовую обстановку в акватории.