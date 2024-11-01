На остановку роста цен на продукты в России дали две недели

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями — в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции», — подчеркнули в правительстве.

Ранее Патрушев провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.

В конце октября в Москве зафиксировали рост цен на сливочное масло. Продукт подорожал на 11,4% с начала 2024 года. При этом Минсельхоз сообщил о снижении оптовой стоимости сливочного масла.