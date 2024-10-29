Минсельхоз сообщил о снижении оптовой стоимости сливочного масла

В России упали цены на сливочное масло на оптовом рынке. Ожидается, что этот фактор вскоре повлияет на стоимость продукта в розницу. Об этом сообщили «Звезде» представители министерства сельского хозяйства страны.

Сейчас ведомство принимает необходимые решения для увеличения объема импортных поставок сливочного масла. Накануне Россельхознадзор одобрил ввоз продукции с территории Ирана и Индии.

Власти отметили, что внутренний рынок России имеет стабильные запасы масла. На это также влияет постоянное увеличение объемов производства молока. В дальнейшем планируется выйти на уровень самообеспеченности молочными продуктами.