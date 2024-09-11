На кухне или писарем. Глава СПЧ призвал отправить в армию всех молодых мужчин

Численность российской армии следует нарастить и возобновить всеобщий призыв. С такой идеей выступил на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев, сообщила пресс-служба этого консультативного органа.

Он рассказал, как осенью 2022 года многие молодые люди уехали за границу из-за частичной мобилизации. Фадеев заявил, что они получили образование в ведущих вузах России, но так и не поняли устройство мира. Глава СПЧ предложил увеличить численность военнослужащих и вернуть всеобщий призыв. Сейчас, по его подсчетам, лишь треть или четверть молодых парней проходят службу.

«Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья — пусть на кухне служит или писарем — должен пройти через армию», — сказал он.

К декабрю 2023 года меньше половины релокантов вернулись в Россию, сообщили «Известия». Специалисты объяснили это ужесточением правил оформления вида на жительство в других странах и невозможностью найти работу.