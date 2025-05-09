В Хабаровске воссоздали сцену с флагом СССР при взятии Берлина

Один из жителей Хабаровска на балконе своей квартиры воссоздал знаменательную сцену взятия Берлина советскими войсками. Об этом сообщило Ura.ru .

Мужчина оделся в советскую военную форму времен Великой Отечественной войны и развернул флаг СССР.

Эту инициативу с воодушевлением встретили участники акции «Бессмертный полк», приветствовавшие его радостными возгласами «Ура!».

Подобные акции проходят в ряде городов России в День Победы. Например, в Екатеринбурге на 30-метровом флагштоке в сквере Дружбы Народов подняли копию Знамени Победы, водруженного в 1945 году на Рейхстаге.

Символические мероприятия с участием представителей власти и ветеранов традиционно проходят в майские праздники, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Ранее в Бишкеке прошла акция «Бессмертный полк». В шествии в столице Киргизии приняли участие тысячи человек.