На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы

В Москве начали монтировать трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром 16 апреля доступ на Красную площадь ограничили. Монтаж начался со стороны Кремлевской стены. Там установили сиденья красного и белого цветов. Ожидается, что следующими станут синие сиденья, поскольку в прошлые годы трибуны оформляли в российский триколор.

Ранее стал известен список стран, чьи лидеры приедут на парад Победы 9 Мая. Свое участие подтвердил президент Бразилии Лула да Силва, также о поездке в Москву договорились глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.