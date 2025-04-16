Сегодня 09:16 На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы Фото: РИА «Новости»
В Москве начали монтировать трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщило
РИА «Новости».
Утром 16 апреля доступ на Красную площадь ограничили. Монтаж начался со стороны Кремлевской стены. Там установили сиденья красного и белого цветов. Ожидается, что следующими станут синие сиденья, поскольку в прошлые годы трибуны оформляли в российский триколор.
Ранее стал известен
список стран, чьи лидеры приедут на парад Победы 9 Мая. Свое участие подтвердил президент Бразилии Лула да Силва, также о поездке в Москву договорились глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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