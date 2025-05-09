На Камчатке прогремел первый салют ко Дню Победы

Первый праздничный салют в честь 80-летия Победы запустили в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщило издание Kamchatka Media .

Огненное шоу стартовало в 22:00 по местному времени. Фейерверк стал заключением праздничного парада. Камчатка из-за разницы во времени стала первым регионом России, где в пятницу прогремел салют ко Дню Победы.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее подписал официальный указ, по которому праздничные артиллерийские салюты состоятся 9 мая в 22:00 по местному времени в Москве, Туле, Смоленске, Санкт-Петербурге Новороссийске, Мурманске и Волгограде, а также в городах дислокации флотов, штабов военных округов, Каспийской флотилии и общевойсковых армий.

Салют будет представлять собой 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и фейерверочных изделий салютных установок.