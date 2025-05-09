Белоусов подписал указ о салюте в День Победы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы в Москве. Огневое шоу покажут в городах-героях, а также в населенных пунктах, где дислоцированы штабы округов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Торжественное шоу состоится в 22:00 по местному времени в Москве, в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Туле и Смоленске.

Кроме того, праздничные салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы общевойсковых армий и Каспийской флотилии, военных округов и флотов.

Салют будет представлять собой пуски фейерверочных изделий салютных установок и 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий в соответствии с существующими нормами расхода фейерверочных изделий и боеприпасов на один артиллерийский салют.

Ранее на Красной площади впервые показали новейшую боевую технику.