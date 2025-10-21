На «Госуслугах» упростят замену свидетельств о браке и разводе

На «Госуслугах» появится сервис замены документов при браке и разводе

Сервис комплексного заявления на замену документов о браке и разводе и некоторых других появится на «Госуслугах». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».

Новый сервис так и назовут — «Замена документов».

«Планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления», — уточнил замминистра.

Он обратил внимание, что на «Госуслугах» теперь также можно будет поменять водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, паспорт и сведения из ЕГРН.

До этого стало известно, что россияне смогут получать через «Госуслуги» электронные квитанции за ЖКУ.