На «Госуслугах» упростят замену свидетельств о браке и разводе
На «Госуслугах» появится сервис замены документов при браке и разводе
Сервис комплексного заявления на замену документов о браке и разводе и некоторых других появится на «Госуслугах». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».
Новый сервис так и назовут — «Замена документов».
«Планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления», — уточнил замминистра.
Он обратил внимание, что на «Госуслугах» теперь также можно будет поменять водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, паспорт и сведения из ЕГРН.
До этого стало известно, что россияне смогут получать через «Госуслуги» электронные квитанции за ЖКУ.