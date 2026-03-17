На «Госуслугах» появилась возможность подать заявку для набора в космонавты

Впервые на «Госуслугах» появилась возможность подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Об этом ТАСС рассказал Герой России, исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Олег Кононенко.

«У нового набора есть две отличительные особенности. Первая — появится возможность подачи заявления для участия в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса через „Госуслуги“», — отметил он.

Благодаря этой функции существенно расширяется круг претендентов, которые могут подать документы. Чем больше возможностей будет иметь каждый конкретный россиянин, тем более широкий охват населения получит Роскосмос.

В рамках отбора впервые используют искусственный интеллект, однако окончательные решения будут принимать люди. Новый набор в отряд космонавтов начался 4 февраля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал освоение космоса одним из ключевых вызовов для человечества.