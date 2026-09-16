Официальный представитель МИД России Мария Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На дискуссии «Образ России в мировом информпространстве» дипломат указала на противоречия в заявлениях представителей зарубежных стран. Она подчеркнула: некоторые государства пытаются говорить об отсталости страны, но при этом продолжают активно использовать российские ракеты.

«Отсталыми нас называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и — передайте привет Лондону — никогда не будет», — подчеркнула она.

Публика встретила это заявление овациями.

Ранее официальный представитель МИД напомнила Японии, что «себя нужно вести прилично». Так дипломат прокомментировала стремление японской стороны возобновить безвиз для посещения могил предков.