На Дальнем Востоке пообещали «закрутить гайки» в продаже алкоголя
Дальневосточные власти решили ужесточить правила продажи алкоголя. Об этом губернаторы рассказали РБК на полях Восточного экономического форума.
«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — заявил глава Магаданской области Сергей Носов.
По его словам, речь идет в том числе о сокращении мест торговли спиртным. Носов назвал неправильным, что алкоголь продается в шаговой доступности.
В Амурской области в ближайшее время ограничат допустимое расстояние между точками продажи спиртного и социальными объектами. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов тоже пообещал ужесточить правил.
В Якутии уже действуют достаточно жесткие ограничения по продаже алкоголя. Сейчас власти сконцентрировались на том, чтобы обеспечить их соблюдение.
С 1 сентября новые ограничения на продажу алкоголя вступили в силу в Подмосковье. Теперь торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находятся со стороны двора.