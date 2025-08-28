Новые ограничения продажи алкоголя вступят в силу в Подмосковье 1 сентября

Ограничения продажи алкоголя начнут действовать в Подмосковье с 1 сентября. По новому закону торговать спиртным не смогут магазины, входы в которые находится со стороны двора.

Одно из требований для таких точек продажи станет расположение входа со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части. Как рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных, магазины без лицензии будут обязаны убрать алкоголь с прилавков и прекратить его продажу с 1 сентября. Хранение и реализация такой продукции будет считаться нарушением, за которое предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Магазины, имеющие лицензию, продолжат продавать спиртное до окончания срока ее действия, но продлить его не получится.

«Закон направлен на сокращение числа алкомаркетов, которые располагаются во дворах жилых домов, рядом с детскими и спортивными площадками, вблизи дошкольных и образовательных учреждений, где не место подобным магазинам. Кроме этого, поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах, снизить пропаганду алкогольной продукции, тем самым, способствуя сохранению здоровья жителей», — сказал министр.

Под действие закона попадут около 2,9 тысячи торговых точек. Более 45% объектов без лицензии уже закрылись.

Кроме того, по новому закону будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 08:00 в кафе, расположенных в многоквартирных домах.