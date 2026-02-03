«Мы просто привыкли». Песков прокомментировал холода в Москве

Погоду в Москве нельзя назвать аномально холодной, люди просто привыкли к прошлым теплым зимам. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом-позапрошлом году», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Подмосковье обрушились морозы. Утром максимальная температура на юге Московской области составила -30. Кроме того, холодная погода наступила и в других российских регионах — Липецке, Тамбове, Иваново, Пензе, Рязани, Ульяновске, Архангельске, Кировске, Мордовии и Коми.

До этого заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что в столице температура опустится на 10-13 градусов ниже нормы.