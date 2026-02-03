Морозы под -30 ударили в Подмосковье

На Московскую область обрушились 30-градусные морозы. Об этом в телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Под утро минимальная температура воздуха на юге Московской области — в Серебряных Прудах — составила -30. В Москве на ВДНХ -20,5, на Балчуге -17,7, в Тушино -23,9», — написал эксперт.

Аномальные холода до -30 и ниже охватили, по его словам, всю европейскую часть России: Липецк (-31,5), Тамбов (-32,9), Иваново (-30,7), а также районы Рязанской (Сараи, -34,0), Пензенской (Каменка Белинская, -33,8), Орловской (Ливны, -30,1), Нижегородской (Арзамас, -32,2), Ульяновской (Инза, -30,9), Архангельской (Коткино, -36,2), Кировской (Санчурск, -31,1) областей, Мордовии (Темников, -31,7) и Коми (Инта, -38,2).

Ранее Тишковец заявил, что в Центральной России будут ранняя весна и знойное лето. Устойчивый переход температуры через ноль в этом году произойдет примерно с середины марта.