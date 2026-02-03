Москвичей предупредили о морозах на 13 градусов ниже нормы

Метеоролог Вильфанд: морозы на 13 градусов ниже нормы ожидаются в Москве

В Москве столбики термометров опустятся на 10-13 градусов ниже нормы на текущей неделе. Об этом РИА «Новости» сообщил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы», — предупредил он.

За последние 30 лет среднесуточная климатическая температура составляет -6,5 градуса, а в прошедшее воскресенье воздух остыл до -21 градуса.

До конца недели столбики термометров опустятся до -20…-25 ночью, а в отдельных районах столицы показатели могут достигнуть -28…-30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что морозы задержатся в Москве до четверга.