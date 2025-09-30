«Мы дома!» Балицкий поздравил жителей Запорожской области с Днем воссоединения с Россией

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей с Днем воссоединения с Россией. Публикацию он разместил в своем Telegram-канале .

«Дорогие друзья! Сегодня с гордостью в сердце я поздравляю всех жителей Запорожской области с тем, что мы дома! Три года мы живем в справедливом обществе, к которому шли давно», — отметил он.

Как подчеркнул губернатор, хорошо видны результаты и достижения, которые стали возможны благодаря усилиям президента Владимира Путина, поддержке правительства и вкладу всех, кто помог Запорожской области занять достойное место.

«Поздравляю всех жителей Запорожской области с праздником воссоединения с Россией!» — добавил он.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Он отметил, что три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы людей сделали судьбоносный выбор — быть с Россией, вернуться в родную страну, частью которой они всегда ощущали.