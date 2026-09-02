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    Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей за неудаление трех постов

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 миллиона рублей за неудаление постов с запрещенной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

    Telegram Messenger Inc. признали виновным в неудалении данных владельцем сайта. Администрация мессенджера отказалась удалять три поста с информацией, распространение которой запрещено в России.

    Нарушения касались сведений, не соответствующих действительности, в том числе и о действиях ВС РФ в зоне СВО. Каждый штраф составил 3,8 миллиона рублей.

    Недавно Telegram оштрафовали за неудаление запрещенного контента также на 3,8 миллиона рублей. Задолженность мессенджера по штрафам составила почти 53,7 миллиона рублей.