Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе 3,8 млн рублей в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщил ТАСС.

Задолженность мессенджера по штрафам составила почти 53,7 млн рублей.

Аналогичный приговор вынесли Microsoft Corporation и разработчика платформы искусственного интеллекта Crushon.ai — Techiepie Ltd. Им присудили штрафы по 3,5 миллиона рублей.

Суд также оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей. Компания отказалась удалить запрещенную на территории Российской Федерации информацию.

Долг Google перед Россией составляет два ундециллиона и растет с каждым днем из-за просрочек по оплате.