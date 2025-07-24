МВД попросили запретить подпольные «бойцовские клубы» для мигрантов

В России следует активнее бороться с нелегальными секциями смешанных единоборств, которые организуют мигранты. С такой инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин. Их обращение появилось в распоряжении 360.ru.

Парламентарии написали в письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, что в стране увеличилось число преступлений иностранцев, которые получили боевой опыт в «бойцовских клубах».

«По оценкам экспертов, существование таких нелегальных секций превращает спорт в оружие и используется для противоправной деятельности, что представляет серьезную угрозу общественной безопасности», — уточнили в обращении депутатов.

Они призвали рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для мигрантов на участие в работе подпольных клубов. Это затруднит нелегальных секций и лишит их основной аудитории, добавили парламентарии.

Ранее двое иностранцев до смерти избили глухонемого в Щелкове. Подозреваемых задержали в тот же день.