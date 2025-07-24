Мигранты до смерти избили глухонемого в Щелкове. Мужчина просто сделал им замечание

Двое мигрантов 20 июля до смерти избили глухонемого в Щелкове. Об этом сообщил сайт mk.ru .

В воскресное утро 49-летний инвалид отправился на собеседование по работе, днем повидался с бывшей женой и около 20:00 зашел в магазин за продуктами. Примерно через 45 минут на мужчину напали.

«Дорога домой проходила по улице Рудакова — малолюдному месту, с одной стороны которой лес, а с другой двухэтажные дома. Дальнейший ход событий полностью установили по камерам», — написали авторы материала.

Инвалид заметил незнакомцев, которые рылись в помойке — ими оказались граждане Узбекистана, разнорабочие управляющей компании. Родственники глухонемого считают, что тот попытался сделать мигрантам замечание, те восприняли резкие движения рук как агрессию.

Один из иностранцев ударил инвалида в голову и в живот, его земляк наблюдал за происходящим. Тело жертвы бросили в кустах. Умершего обнаружили соседи примерно через час после нападения. Подозреваемых задержали в тот же день.

Похожий случай произошел ранее в Балашихе. Там приезжий с одного удара убил местного жителя.