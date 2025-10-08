МВД обратилось к россиянам после масштабного сбоя на сайте электронных ПТС

МВД выпустило официальное заявление на фоне новостей о масштабном сбое на сайте электронных ПТС утром 8 октября. Обращение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Вопросы, касающиеся функционирования системы электронных паспортов транспортных средств в Российской Федерации, не находятся в ведении Министерства внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе.

Там же обратили внимание, что информационные системы МВД России, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают штатно.

Причина сбоя на сайте ЭПТС пока неизвестна. В службе поддержки подтвердили проблему, но не назвали сроков ее решения.