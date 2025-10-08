Масштабный сбой на сайте электронных ПТС: почему водители оказались в тупике

Серьезный сбой произошел на сайте электронных ПТС 8 октября, сообщила Baza. По информации Telegram-канала , на неполадки жалуются автовладельцы по всей России.

Оформленные после 18 сентября документы внезапно аннулировались, пояснил источник Baza. Помимо этого, есть сбои в определении геолокации, а часть пользователей просто не может зайти на сайт.

В службе поддержки заявили, что работают над устранением причины сбоев, но никаких сроков не называют.

Как итог: сотни россиян, которые хотели поставить машины на учет в ГИБДД в эту среду, оказались в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию машин приходится отменять и переносить на более поздний срок.

Baza предположила, что сбой мог быть связан с ожидаемым повышением ставки утильсбора. Дело в том, что россияне стали массово стали заказывать машины из-за рубежа ради оформления их по льготному прайсу.

И поток был столь велик, что стоянки оказались забиты, а на оформление выстроились очереди. И конечно, серьезным было и увеличение нагрузки на базу данных.