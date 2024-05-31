Муж Заворотнюк ночевал в московском отеле незадолго до смерти актрисы

Super: супруг Заворотнюк провел ночь в отеле за несколько дней до смерти актрисы

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуриста Петра Чернышева засняли на видео в Москве в отеле за пять дней до смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий ролик опубликовал Super.

Журналисты заметили супруга артистки 24 мая в московской четырехзвездочной гостинице. За ней находится Европейский медицинский центр, в одном из филиалов которого Заворотнюк проходила лечение.

Чернышев отправился в номер после премьеры своего нового шоу «Чудеса тридевятые». Издание уточнило, что фигурист переночевал в отеле. При этом выглядел он изможденным.

Состояние тяжелобольной Заворотнюк ухудшилось около двух недель назад. Она проходила курс лечения в подмосковной частной клинике, где врачи отказались брать за это деньги.

Сердце артистки остановилось ночью 30 мая. В последние минуты с ней находился супруг. Заворотнюк умерла от рака головного мозга, с которым она боролась в течение пяти лет.

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