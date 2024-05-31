Врачи не брали денег за лечение Заворотнюк из-за любви к актрисе

Shot: актрису Заворотнюк в последнее время лечили бесплатно в частной клинике

Anatoly Lomohov/Russian Look
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

В последнее время актрису Анастасию Заворотнюк лечили в частной больнице бесплатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, недавно, когда состояние актрисы значительно ухудшилось, ей провели курс лечения в элитной частной клинике, расположенной в Московской области. По итогу врачи решили не брать с семьи деньги из-за уважения и любви к артистке.

Профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, который наблюдал Заворотнюк, рассказал, что семья перепробовала почти все методы, чтобы вылечить актрису.

Звезда «Моей прекрасной няни» перенесла две операции и два рецидива. Затем она проходила лечение за границей. Однако лучше ей не становилось, тогда родственники обратились в питерский Институт онкологии имени Петрова. Там изобрели для артистки индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток.

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