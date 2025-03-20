Мусорная еда. Инициатор акциза на чипсы сравнил их с энергетиками

В России следует не только запретить продавать детям чипсы, но и ограничить их рекламу, особенно среди несовершеннолетней аудитории. Об этом 360.ru заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он напомнил, что чипсы вызывают ожирение и сосудистые заболевания, и их вред уже доказала Всемирная организация здравоохранения.

«Если мы говорим о классических чипсах, где много жира, трансжиров и соли, это, безусловно, мусорная еда и вредный продукт, который нужно максимально ограничить. При этом не запрещать, а вводить акциз как меру для снижения потребления», — подчеркнул Павлов.

Инициатор проекта также сравнил чипсы с энергетиками.

«История с энергетиками ровно их этой же части. Они несут определенный вред здоровью, и решение об их употреблении должны принимать только совершеннолетние люди», — сообщил он.

Полученные от акциза деньги Павлов предложил тратить на различные социальные программы, в том числе в сфере здравоохранения. Он добавил, что инициатива предполагает установить ограничения только на продажу чипсов. На другие снеки, в том числе сухарики, она не распространится.

Ранее врач Нурия Дианова поддержала идею об акцизе на чипсы. Благодаря этой мере молодые люди будут задумываться над тем, стоит ли им тратить деньги на вредный продукт.