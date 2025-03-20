В России предложили запретить продажу чипсов детям

Чипсы предложили сделать подакцизным товаром, который запретят продавать несовершеннолетним. Такую инициативу разработал глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В беседе с газетой «Известия» он заявил, что размер акциза можно определить в 20% от стоимости товара.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала минимизировать потребление продуктов, богатых трансжирами.

По данным организации, из-за них может развиться ишемическая болезнь сердца. В 2023 году ВОЗ поставила чипсы на первое место в списке самой вредной еды.

Павлов напомнил о мерах, принятых в России по борьбе с вредными продуктами. Например, с 2023 года сахаросодержащие напитки начали облагаться акцизом. С октября того же года увеличился налог на добавленную стоимость на сэндвичи, чизбургеры и другой фастфуд — с 10 до 20%.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал запретить продажу энергетиков. По его словам, этот напиток — опасный продукт, способный вызвать зависимость, схожую с наркотической.