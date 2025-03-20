Детей оставят без чипсов? Принесет ли пользу акциз на вредные снеки
В России предложили сделать чипсы подакцизным товаром, который запретят продавать несовершеннолетним. Подробности — в материале 360.ru.
Проект о запрете продажи снеков несовершеннолетним разработал глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В качестве аргумента он привел данные ВОЗ, посчитавшей чипсы лидером в списке самой вредной еды.
Вред от чипсов: мнение врача
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила 360.ru, почему практически любые чипсы наносят вред организму. По ее словам, снеки содержат канцерогены, трансжиры и акриламид — вредное вещество, образующееся в некоторых продуктах при высоких температурах.
Жарка чипсов в масле добавляет канцерогенов или трансжиров. Происходит химическая реакция, которая делает продукт невероятно вкусным и калорийным. Более того, во время процесса жарки образуется еще и акриламид. Ученые изучают этот компонент и то, как он негативно влияет на организм
Нурия Дианова
Врач-гастроэнтеролог, диетолог
Некоторые производители идут на хитрость и обманывают потребителей. Даже если на пачке чипсов написано «полезный перекус», стоит отнестись к этому с большим сомнением.
«Зачастую на овощных чипсах пишется, что это здоровый перекус, но когда пачку переворачиваешь и смотришь состав, то там свекла в масле, патоке и соли», — подчеркнула специалист.
Исключением из правила могут стать неовощные и некрахмалсодержащие чипсы, которые готовили без масла и патоки. Даже если снек запекался, а не жарился, это мало что меняет, предупредила эксперт.
«Был маркетинговый ход во время ковида. Пытались преподнести, что чипсы не так вредны, потому что они не жарятся, а запекаются. Но калорийность продукта была та же самая. Оценить в данном случае, как термообработка повлияла на что-то, очень сложно», — рассказала врач.
Что даст акциз на чипсы: опыт других стран
Дианова напомнила, что главные потребители вредных снеков — подростки и молодежь. Если цены на чипсы повысить, то нездоровый перекус влетит им в копеечку и, возможно, отобьет желание нанести удар по своему здоровью.
«У них финансовые ресурсы ограничены, поэтому им приходится каждый раз считать, стоит им покупать чипсы или нет. <… > Наверное, лучше, чтобы депутаты рассмотрели такой акциз», — подчеркнула она.
В качестве примера она привела опыт стран, которые ограничили продажу сладких газированных напитков. В государствах, принявших подобные меры, уровень детского ожирения со временем снижался.