Сегодня 14:25 Детей оставят без чипсов? Принесет ли пользу акциз на вредные снеки 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России предложили сделать чипсы подакцизным товаром, который запретят продавать несовершеннолетним. Подробности — в материале 360.ru.

Проект о запрете продажи снеков несовершеннолетним разработал глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В качестве аргумента он привел данные ВОЗ, посчитавшей чипсы лидером в списке самой вредной еды. Вред от чипсов: мнение врача Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила 360.ru, почему практически любые чипсы наносят вред организму. По ее словам, снеки содержат канцерогены, трансжиры и акриламид — вредное вещество, образующееся в некоторых продуктах при высоких температурах.

Жарка чипсов в масле добавляет канцерогенов или трансжиров. Происходит химическая реакция, которая делает продукт невероятно вкусным и калорийным. Более того, во время процесса жарки образуется еще и акриламид. Ученые изучают этот компонент и то, как он негативно влияет на организм Нурия Дианова Врач-гастроэнтеролог, диетолог

Некоторые производители идут на хитрость и обманывают потребителей. Даже если на пачке чипсов написано «полезный перекус», стоит отнестись к этому с большим сомнением. «Зачастую на овощных чипсах пишется, что это здоровый перекус, но когда пачку переворачиваешь и смотришь состав, то там свекла в масле, патоке и соли», — подчеркнула специалист. Исключением из правила могут стать неовощные и некрахмалсодержащие чипсы, которые готовили без масла и патоки. Даже если снек запекался, а не жарился, это мало что меняет, предупредила эксперт. «Был маркетинговый ход во время ковида. Пытались преподнести, что чипсы не так вредны, потому что они не жарятся, а запекаются. Но калорийность продукта была та же самая. Оценить в данном случае, как термообработка повлияла на что-то, очень сложно», — рассказала врач.

Фото: Robert Michael/dpa / www.globallookpress.com

Что даст акциз на чипсы: опыт других стран Дианова напомнила, что главные потребители вредных снеков — подростки и молодежь. Если цены на чипсы повысить, то нездоровый перекус влетит им в копеечку и, возможно, отобьет желание нанести удар по своему здоровью. «У них финансовые ресурсы ограничены, поэтому им приходится каждый раз считать, стоит им покупать чипсы или нет. <… > Наверное, лучше, чтобы депутаты рассмотрели такой акциз», — подчеркнула она. В качестве примера она привела опыт стран, которые ограничили продажу сладких газированных напитков. В государствах, принявших подобные меры, уровень детского ожирения со временем снижался.