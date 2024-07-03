Муфтият уточнил, когда в Дагестане локально запретят ношение никаба

Заммуфтия Салимов: запрет никаба в Дагестане введут на основе шариата

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Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», — сказал он.

Муфтият, по словам Салимова, примет окончательное решение на основе собранной информации. Заммуфтия заявил, что читатели не до конца уловили суть выпущенной религиозной организацией информации. Он показал пост муфтията, в котором объявили о возможности временного и локального запрета на ношение никаба в целях безопасности.

Ранее идею запретить ношение никаба в России поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев позже заявил, что в республике вынесут фетву по этому вопросу.

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