Глава СК Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России

Закрывающую лицо одежду следует запретить. Об этом на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил председатель СК Александр Бастрыкин, его процитировал РБК .

Он прокомментировал слова посетителя форума о том, что в Узбекистане запретили носить никаб. Бастрыкин признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России. Он отметил, что выступает против ношения никаба и призвал Госдуму принять инициативу о запрете закрытой одежды.

«Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — подчеркнул глава СК.

Ранее против ношения никаба высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что эта одежда несвойственна кавказским народам, она также дает террористам возможность скрываться или проносить запрещенные предметы.

В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете никабов. Парламентарий Михаил Матвеев подтвердил, что целью инициативы является обеспечение безопасности россиян.