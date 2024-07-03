Муфтият Дагестана высказался о всеобщем запрете никаба

Руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что тщательное изучение шариатских текстов не позволило обнаружить веские основания для всеобщего запрета никаба. При этом можно ввести временные или локальные ограничения, исходя из соображений безопасности, сообщила пресс-служба муфтията.

По его словам, ученые четырех мазхабов, обсуждающие этот вопрос, не пришли к единому мнению, имеются разногласия. Некоторые считают обязательным ношение никаба, другие только желательным, а третьи и вовсе нежелательным. Исаев добавил, что эти решения касаются тех случаев, когда отсутствует риск соблазна. При его наличии никаб обязателен.

Отдел фетв изучил этот вопрос, так как власти обеспокоены безопасностью населения республики.

«В определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение», — заявили в публикации.

При этом запрет на ношение никаба должен быть продиктован исключительно внешними факторами, носить временный характер. По словам Исаева, таких примеров в Исламе достаточно.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что богословы уже работают над фетвой о запрете никаба.