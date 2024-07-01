Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба

Муфтият Дагестана собирается в ближайшее время издать богословское заключение о запрете никаба. С таким заявлением на встрече главы региона с общественниками выступил муфтий республики Ахмад Абдулаев .

Сейчас многие религиозные люди по всей стране остерегаются этой темы, отметил он. Однако вопрос все равно требует ответа.

«И я решил на него ответить, не потому что самый смелый и храбрый. Вы знаете, что последние шесть месяцев меня какой только грязью ни поливают, одним [критиком] больше, одним меньше — это ничего не изменит. Поэтому сейчас мы работаем над этим, будем выносить фетву о запрете никаба. И пусть еще 10 лет обливают меня грязью — истина одна будет» — подчеркнул он.

Вынесение заключения, по словам Абдулаева, планируется в самое ближайшее время.