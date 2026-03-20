Муфтий Подмосковья поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов обратился к мусульманам с поздравлением с праздником Ураза-байрам. В беседе с РИА «Новости» он пожелал сохранить до следующего Рамадана все добро, которое они обрели за время священного месяца.

В 2026 году Ураза-байрам выпал на 20 марта. В этот день мусульмане традиционно собираются на общую молитву. Праздник разговения (Ид-аль-Фитр) знаменует завершение поста в священный месяц Рамадан, который в этом году длился с 18 февраля по вечер 19 марта: весь период верующие не ели и не пили от рассвета до заката.

«Хотел бы поздравить всех моих единоверцев с тем, что они достойно прошли месяц Рамадан — месяц поста, молитвы, благих дел, изменения себя в лучшую сторону», — сказал Рушан Аббясов.

Он пожелал всем сохранить до следующего Рамадана светлые перемены, которые произошли в душе за это время.

Ранее с праздником Ураза-байрам мусульман России поздравил президент Владимир Путин. Особые слова признательности он выразил мусульманам, которые защищают свободу и независимость Родины.