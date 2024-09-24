МРОТ в России с 2025 года вырастет на 16,5%

Мишустин сообщил, что МРОТ с 2025 года вырастет на 16,5%

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 16,5% и в начале года составит 22 440 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба правительства.

Мишустин отметил, что к 2030 году необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, чтобы к этому периоду МРОТ составил 35 тысяч рублей.

«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников», — заявил глава кабмина.

Ранее Конституционный суд России запретил включать плату за переработки в зарплаты учителей с окладом ниже МРОТ. В начале сентября сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что желаемый уровень МРОТ в Москве — 60 тысяч рублей.