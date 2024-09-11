SuperJob: желаемый уровень МРОТ в Москве — 60 тысяч рублей

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, на какой уровень МРОТ рассчитывают россияне. Результаты исследования опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Самые высокие запросы продемонстрировали жители Москвы. Желаемой они назвали сумму в 60,2 тысячи рублей.

На втором месте оказался Хабаровск, где пожелания ограничились 56 тысяч рублей. Следом идет Санкт-Петербург. Жители Северной столицы выступили за повышение МРОТ до 55,8 тысячи рублей.

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