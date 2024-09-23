Школам запретили включать надбавки в оклад учителей ниже МРОТ

КС запретил включать плату за переработки в зарплату учителей ниже МРОТ

Конституционный суд России вынес решение о запрете включать плату за переработки в заработные платы учителей с окладом ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). Об этом сообщили на сайте суда.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой. Она рассказала, что руководство школы включило компенсации за ее переработки в заработную плату, не превышающую МРОТ. Таким образом, работодатель не выплатил женщине компенсации за переработки.

Суд установил, что дополнительную работу, выполняемую с согласия педагога, нужно оплачивать отдельно. Это объяснили тем, что в таком случае труд учителя становится интенсивнее, а физиологическая нагрузка на него увеличивается.

Ранее сервис Headhunter представил статистику о том, кто меньше всех зарабатывает в России. Самый скромный доход оказался у дворников, уборщиков, няней, воспитателей и учителей.