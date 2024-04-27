«Можно нырнуть и поплавать». Обстановку в затопленном СНТ в Кургане показали на видео | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 13:02 «Можно нырнуть и поплавать». Обстановку в затопленном СНТ в Кургане показали на видео Появилось видео обстановки в затопленном СНТ Черемушки-4 в Кургане

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Вода практически полностью затопила СНТ Черемушки-4 в Кургане. Местные жители поделились с 360.ru кадрами с места событий.

«Вон моя дорогая сидит, на крыше загорает! Ну, нормально. Вот такая у нас обстановка, вот вода. Можно немного нырнуть, поплавать. Теплицы выплыли из-под воды, какой-то навоз есть. Бочки у соседей отплыли, нужно пойти и загнать их обратно», — с юмором прокомментировал ситуацию мужчина.

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Он назвал ситуацию «благотворительной», но отметил, что жителям некуда бежать.

«Дискотеки нет, клуба нет. А чего? Реветь так реветь, хохотать так хохотать. Народу нет, ни одного человека. Никто не мешается у нас под ногами», — заключил он.

Ранее по всей территории Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком. В областном центре вода затопила правобережье. Уровень воды в реке Тобол в последние дни начал снижаться, по состоянию на утро четверга отметка — 920 сантиметров.