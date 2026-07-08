Москву в среду накроет дождь и будет 22 градуса тепла
Синоптик Тишковец: в Москве 8 июля будет дождь и 22 градуса тепла
В среду в Москве будет до +22 градусов и дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
По его словам, Центральная Россия продолжает оставаться в передней части североатлантического циклона. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями.
«Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4-6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +19...22 градуса», — объяснил синоптик.
По его словам, нынешняя температура на три-четыре градуса ниже нормы. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ближайшие две недели в Москве каждый день будут идти дожди. При этом среднюю температуру в городе ожидают относительно теплую — до +26 градусов.