Москву в среду накроет дождь и будет 22 градуса тепла

Синоптик Тишковец: в Москве 8 июля будет дождь и 22 градуса тепла

В среду в Москве будет до +22 градусов и дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, Центральная Россия продолжает оставаться в передней части североатлантического циклона. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями.

«Пройдут кратковременные дожди с общим количеством осадков до 4-6 миллиметров, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +19...22 градуса», — объяснил синоптик.

По его словам, нынешняя температура на три-четыре градуса ниже нормы. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ближайшие две недели в Москве каждый день будут идти дожди. При этом среднюю температуру в городе ожидают относительно теплую — до +26 градусов.