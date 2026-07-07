Синоптик предсказал две недели ежедневных дождей в столичном регионе

Ближайшие две недели в Москве ежедневно будут идти дожди. Об этом написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Конечно, это не значит, что дожди будут непрерывными, но отмечать их будут ежедневно», — добавил синоптик.

По его словам, июль решил поработать «за себя и за того парня», поскольку в июне осадков было меньше, чем ожидалось по климатической норме. При этом в Москве будет достаточно тепло — до 26 градусов. Самым теплым днем, по словам Леуса, станет пятница.

Накануне в столице из-за ожидаемых порывов ветра объявили желтый уровень погодной опасности. Кроме того, синоптики ожидали грозы. Предупреждение действует до 21:00.