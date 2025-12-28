Москву в новогоднюю ночь ждут снегопад и морозы

Синоптик Тишковец: в Москве в ночь на 1 января ударят морозы до -15 градусов

Москвичей в новогоднюю ночь порадуют снегопад и мороз до -15 градусов. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он спрогнозировал в столице в уходящем году умеренные морозы до -5… -10 градусов. По его словам, высота сугробов вырастет к празднику с 8-20 до 6-18 сантиметров.

«В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до -10…-15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе!» — подчеркнул синоптик.

Ранее о новогодних морозах жителей столицы предупредил Гидрометцентр России. Специалисты уточнили, что столбики термометров могут упасть до -17 градусов. Также они призвали ждать снегопадов и сильной облачности.

Первый день нового года начнется с температуры в диапазоне от -8 до -13 градусов. В городе сохранится небольшая облачность, местами пройдет снег. Также синоптики спрогнозировали юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.