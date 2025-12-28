Готовьтесь. Москвичей напугали прогнозом на новогоднюю ночь

Новый год в столичном регионе будет по-настоящему морозным. Новым прогнозом на праздничную ночь поделились специалисты Гидрометцентра России.

Здесь уточнили, что после 00:00 температура воздуха может опуститься до –17 градусов. Холодом все не ограничится, москвичам стоит ожидать сильного снегопада, небо затянут облака.

Днем 1 января потепления ждать не стоит. Синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от –8 до –13 градусов. При этом сохранится небольшая облачность, местами пройдет снег, а ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Предпраздничные сутки, 31 декабря, также обещают быть зимними и снежными. В течение дня температура будет колебаться от –7 до –12 градусов, а к ночи подморозит сильнее — до 15 градусов ниже нуля. Жителей российской столицы ждет классическая зимняя погода с устойчивым минусом и свежим снегом.

Ранее из-за сильного снегопада в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.